A Scicli nasce il Pronto Intervento Sociale: come funziona

A Scicli nasce il Pronto Intervento Sociale al numero verde 800126956, un servizio attivo h24 per rispondere tempestivamente alle necessità di persone in stato di fragilità o emergenza.

Il progetto, realizzato grazie al Piano di Zona del Distretto socio-sanitario che comprende Scicli, Modica, Ispica e Pozzallo, include l’Unità di Strada, un team operativo messo a disposizione dall’ufficio servizi sociali del Comune di Scicli. Questo servizio è progettato per offrire supporto immediato a individui o famiglie che si trovano in situazioni di emergenza, garantendo l’accesso a risorse essenziali.

Come funziona

Si parte con una chiamata al numero verde, che è attivo 24 ore su 24. La Centrale Operativa analizza la situazione e valuta l’intervento necessario. Se il caso lo richiede, l’Unità di Strada entra in azione, mantenendo aggiornati i servizi sociali comunali.

Tipologie di emergenze gestite

Il servizio funziona per emergenza abitativa, per chi è senza casa o in situazioni di precarietà, per l’acquisto di beni di prima necessità, per garantire il minimo indispensabile per il sostentamento, contro la violenza domestica, per fornire un immediato supporto e protezione alle vittime e per gravi emergenze socio-assistenziali, che richiedono un intervento rapido.

