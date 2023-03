A Scicli, l’arte tutta al femminile di Jennifer Bonincontro e Federica Tomasello

E’ stata inaugurata a Scicli una interessante mostra di pittura di due artiste, Jennifer Bonincontro e Federica Tomasello. Come da tradizione, in occasione dell’8 marzo, al Brancati è di casa il tradizionale appuntamento con l’arte femminile. Quest’anno, la “Giornata della donna” è stata dedicata all’arte figurativa che Bonincontro e Tomasello nella loro prima mostra ufficiale.

LA PRESENTAZIONE DELLE OPERE DI LUCIA NIFOSI’

A presentare i lavori e le artiste è stata la prof.ssa Lucia Nifosì, che ha voluto sottolineare il “forte senso di determinazione e passione (delle due pittrici) che rimanda alle parole di Artemisia Gentileschi: io dipingo donne che combattono”. Le opere della Tomasello sono i paesaggi della sua quotidianità, momenti significativi nello scrutare il mare nelle varie ore del giorno, così “l’urgenza espressiva di riversare sulla tela luci, colori e dettagli della sua visione”.

Le opere di Bonincontro scrive Lucia Nifosì “si spingono anche più oltre, al di là del Mediterraneo. La tavolozza vira decisamente di temperatura: i rossi, gli ocra, le terre avvolgono lo spettatore in una atmosfera calda ma crepuscolare, di un sole che pur spegnendosi resta nell’aria, in un cielo di braci”. E poi “cambia registro…ci restituisce intensi ritratti di bambini d’Africa e di giovani madri sorpresi in una quotidianità molto distante dalla nostra, ma vivida come è sempre lì, dove urge la vita”.

La mostra al “Brancati” resterà aperta fino al 3 aprile; si può visitare tutti i giorni (tranne i festivi) dalle ore 17,00 alle ore 20,00. Ingresso libero.

Foto: il giornale di Scicli