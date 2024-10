A Scicli il “Qui Sud Talk”. Tre incontri

“Qui Sud Talk” per analizzare le potenzialità artistico-culturali di questa parte sud orientale dell’isola, per raccontarle e per movimentarne l’espansione. Si parte domani alle 19 con “Il buono, il brutto, il cattivo: l’opera, la passione ed il mercato” per continuare il 20 ottobre, alle 11.30, con “Oblò /Porthole 1990-2022. Sicilia, isola tra le isole. Egadi, Eolie, Pelagie”.

Presentazione del libro di Carmelo Nicosia e finire l’8 novembre alle 19 con “Societas Siciliae: un modello di cooperazione, promozione e valorizzazione degli artisti siciliani”. Relatori: Paolo Brodbeck, Presidente Fondazione Brodbeck, Catania; Gianfranco Caruso, imprenditore e collezionista, Catania; Andrea Giuseppe Cerra, dottore di ricerca Università di Catania; Ornella Laneri, Presidente Fondazione Oelle, Acicastello, Catania; Isidoro Mazza, Professore ordinario di Scienze delle finanze, Catania; Patrizia Monterosso, Cultural Manager, Palermo; Carmelo Nicosia, fotografo e direttore della scuola di fotografia dell’Accademia di belle arti, Catania; Cecilia Zanasi, imprenditrice e collezionista, Verona, Modica. Evento è inserito all’interno della mostra “Qui Sud Est” 1st edition visitabile fino al 9 novembre a Palazzo Beneventano e nello Spazio fotografico Gianni Mania.





