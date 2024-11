A Ragusa la festa dell’albero

La Festa dell’Albero torna a essere celebrata a Ragusa come un evento significativo, simbolo dell’impegno per l’ambiente e la sostenibilità. Giovedì 21 novembre, alle ore 9.00, i cittadini e le associazioni ambientaliste si ritroveranno in piazza Caduti di Nassirya a Ragusa, dove è già avvenuta la piantumazione di quattro nuovi alberi grazie alla generosa donazione del Barocco Garden Club. Inoltre, altri sei alberi sono stati piantati in via Ospedale Civile.

Un piano per il futuro verde della città

Questa iniziativa segna solo l’inizio di un progetto più ampio che prevede la piantumazione di 150 alberi in diverse aree di Ragusa. L’obiettivo è non solo abbellire la città ma anche contribuire a migliorare la qualità dell’aria e sensibilizzare la comunità sull’importanza del verde urbano.

La Festa dell’Albero diventa così un’occasione per rinsaldare il legame tra cittadini e territorio.

