“A Priolo non c’era un canestro”, la presentazione a Ragusa

“A Priolo non c’era un canestro – un miracolo tra le ciminiere”, il libro scritto da Santino Coppa e Domenico Occhipinti e pubblicato da OperaIncerta, sarà presentato questa settimana in due luoghi simbolici che hanno segnato la storia della Trogylos Priolo. Fondata dal coach Santino Coppa negli anni ’70, la Trogylos è una società di pallacanestro femminile che ha vinto due scudetti e una Coppa dei Campioni, unici titoli per il basket siciliano.

Il primo appuntamento per la presentazione del libro è mercoledì 29 maggio a Priolo, alle 18:30, presso il Centro Sociale Polivalente (via del Fico). La serata sarà condotta dal giornalista Umberto Teghini e vedrà la partecipazione di ex giocatrici, tecnici, dirigenti, il sindaco di Priolo Pippo Gianni, e altri ospiti del mondo della pallacanestro e delle istituzioni.

Il secondo appuntamento si terrà giovedì 30 maggio, sempre alle 18:30, a Ragusa presso il PalaPadua (allora denominato PalaZama), luogo dove il 3 maggio 1989 la squadra priolese conquistò il suo primo storico scudetto. La serata, condotta dal giornalista Salvatore Cannata, vedrà la partecipazione del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, insieme a ex giocatrici, dirigenti e altri protagonisti che hanno contribuito alla storia raccontata nel libro.

Il libro non si limita a raccontare la storia della pallacanestro, ma esplora temi di motivazione, riscatto sociale e cittadino per un paese noto principalmente per il petrolchimico. Narra delle imprese sportive femminili e dei momenti goliardici degli inizi di una società che, partendo dal nulla, ha raggiunto il vertice europeo. Arricchito da foto, durante le due serate di presentazione saranno proiettati video dei successi più significativi della pallacanestro siciliana.

Le presentazioni offriranno spunti interessanti non solo per rivivere il passato glorioso, ma anche per riflettere sul presente e guardare con ottimismo al futuro di questo magnifico sport.

