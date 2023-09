A Modica si celebra l’Opera dei Pupi con lo spettacolo “Orlando acquistò le armi”

Il 15 settembre alle ore 20.30 va in scena presso Palazzo San Domenico di Modica in scena l’evento “Orlando acquistò le armi”. Un’occasione unica per gli appassionati dell’Opera dei Pupi e per chi è interessato alla cultura tradizionale siciliana.

Lo spettacolo tradizionale di Opera dei Pupi di stile catanese offre una visione affascinante della tradizione dei Pupi, con la Compagnia Arte Pupi F.lli Napoli di Catania che presenta un copione elaborato da Alessandro e Fiorenzo Napoli. Questa forma di spettacolo è radicata nella cultura siciliana e offre una rappresentazione vibrante di eroi leggendari come Orlando, il paladino della Storia dei Paladini di Francia.

LA TRAMA

La trama che narra come Orlando acquisisce le armi è un momento significativo nella storia del personaggio e rappresenta un punto di svolta nella sua evoluzione come cavaliere. L’Opera dei Pupi offre un modo unico per immergersi in queste storie epiche e per apprezzare la maestria dei marionettisti nella loro esecuzione.

L’evento è gratuito e patrocinato dal Comune di Modica, e fa parte di una serie di iniziative culturali che celebrano la centenaria tradizione dei Fratelli Napoli nella Marionettistica. La mostra “Donne, eroine e dame all’Opera dei Pupi” è un’aggiunta interessante a questa celebrazione, offrendo un’opportunità di scoprire e apprezzare il patrimonio culturale dei Pupi e dei loro interpreti.