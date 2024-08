A Modica, la rimpatriata della V C di ragioneria a 54 anni dal diploma

L’annuale rimpatriata della classe quinta C/70 dell’Istituto Tecnico Commerciale Archimede di Modica si è svolta in un noto locale della frazione marinara della città della Contea. L’evento ha visto la partecipazione di ex alunni che, approfittando del periodo delle ferie, sono riusciti a riunirsi per una serata all’insegna dei ricordi e della nostalgia, rivivendo i momenti passati insieme durante gli anni scolastici.

Ha partecipato anch la professoressa

Un momento particolarmente significativo dell’incontro è stato la partecipazione della professoressa Teresa Azzaro, la più giovane insegnante della classe all’epoca, che ha mantenuto un forte legame con i suoi ex studenti. Quest’anno, per la prima volta, gli ex alunni hanno deciso di partecipare all’evento con le rispettive mogli, il che ha reso la serata ancora più speciale e calorosa.

Durante la rimpatriata, sono stati ricordati con affetto i compagni di classe che non ci sono più, e sono stati inviati saluti a due “quintini” impossibilitati a partecipare per motivi di salute. La serata è culminata con il taglio di una torta celebrativa e la consegna di una targa alla professoressa Azzaro, in segno di riconoscimento per la sua professionalità, dedizione e per il rapporto speciale che ha mantenuto con la classe nel corso degli anni.

Il testo della targa

“Gli “alunni” della quinta C dell’Istituto Tecnico Commerciale Archimede di Modica che hanno conseguito la maturità nell’anno scolastico 1969/1970 in occasione della “rimpatriata” organizzata per ricordare il 54° anniversario del diploma di Ragioniere, alla stimatissima Professoressa TERESA AZZARO per essersi da sempre distinta per la professionalità, la dedizione e per la disponibilità dimostrata negli anni in cui, giovanissima, ha insegnato, facendosi rispettare rispettando, presso l’Istituto Tecnico Commerciale Archimede di Modica oltre che per la vera amicizia ed il sincero affetto che continua ad intrattenere con tutta la classe contribuendo a rendere sempre più sentita l’annuale “rimpatriata”.”

Commosso dal gesto, la professoressa Azzaro ha ringraziato calorosamente tutti i presenti, esprimendo il suo orgoglio per il legame che la unisce ancora oggi ai suoi ex alunni.

© Riproduzione riservata