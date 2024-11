A fuoco una casa a Chiaramonte Gulfi. Ecco cosa è successo, preoccupazione per tutti

Questa mattina a Chiaramonte Gulfi, in via Gulfi, un incendio ha colpito la mansarda di un’abitazione costruita in legno. L’allarme è stato immediato, e una squadra operativa dei Vigili del Fuoco si è recata prontamente sul luogo insieme a un’autobotte per contenere le fiamme e scongiurare ulteriori danni.

Fondamentale l’aiuto di un Vigile del Fuoco fuori servizio che, accortosi dell’incendio, ha collaborato attivamente. Grazie al suo intervento, è stato possibile facilitare l’accesso dei mezzi di soccorso, mettere in sicurezza l’area e coordinare le prime operazioni in attesa dell’arrivo della squadra operativa.

Sul posto è intervenuto anche il personale della Polizia Locale di Chiaramonte Gulfi per contribuire alla gestione della sicurezza stradale e supportare le operazioni dei soccorritori. Fortunatamente, non si registrano feriti.

