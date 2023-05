A Comiso la Schembari è la prima donna sindaco riconfermata

Nel comitato elettorale di Maria Rita Schembari in questi momenti si festeggia. Il candidato del centrodestra si conferma alla guida della città di Comiso con un successo plebiscitario che, con i dati del momento, la porta a superare il 70 cento. "Sono la prima sindaco di Comiso riconfermata, la prima di centrodestra. Mi onoro di avere ricevuto dai miei cittadini il secondo mandato per governare la città – ha commentato a caldo dal suo comitato – la coalizione è stata ancora una volta compatta, è quella che mi ha sostenuto in questi cinque anni. Il Comune di Comiso ha un parco progetti da 25 milioni di euro. E di questo non possiamo che inorgoglire. Andiamo avanti per continuare nel lavoro già avviato". Il dato di Maria Rita Schembari al momento è attestato su un numero che supera per tre volte quello di Salvo Liuzzo, il candidato del centrosinistra.