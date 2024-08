A “Bruca senza frontiere – Memorial Pippo Puglisi” il riconoscimento di Ecoevento

Un riconoscimento che arriva a margine di una due giorni (il 17 e 18 agosto scorsi) che ha rappresentato per il litorale sciclitano uno dei momenti più “vissuti” anche dal punto di vista ambientale. Giochi, sano divertimento, sport e rispetto per l’ambiente e quello che rappresenta per un territorio. L’evento, organizzato da Gianni Puglisi dell’omonima associazione “Bruca senza Frontiere” composta da un gruppo di giovani del posto, ha ricevuto lo speciale riconoscimento di Ecoevento. Ciò grazie alla collaborazione con Plastic Free, rappresentata a Scicli dal referente Giuseppe Manenti.

L’evento di sensibilizzazione ambientale ha coinvolto sia i partecipanti che gli organizzatori.

Sono stati loro che si sono impegnati nella pulizia di piccole porzioni di spiaggia prima dell’inizio di ogni giornata di giochi. “Tra i rifiuti raccolti i mozziconi di sigaretta sono risultati essere i più numerosi, sottolineando ancora una volta l’importanza di un comportamento più consapevole e rispettoso nei confronti dell’ambiente – spiegano i promotori dell’iniziativa – durante l’evento sono state distribuite delle shopper targate Plastic Free, un gesto simbolico volto a promuovere l’utilizzo di materiali riutilizzabili e a sensibilizzare i presenti sull’importanza di ridurre l’uso di plastica monouso. ‘Bruca senza Frontiere si conferma così non solo un’occasione di divertimento e sport, ma anche un evento in grado di coniugare l’aspetto ludico con l’impegno per la tutela dell’ambiente, dimostrando come il coinvolgimento attivo della comunità possa fare la differenza. L’edizione di quest’anno ha segnato un passo importante verso la sostenibilità, diventando un esempio di come anche gli eventi locali possano contribuire a un futuro più pulito e consapevole”.

