300 mila euro a Pozzallo per ospitare i migranti

In arrivo a Pozzallo 300 mila euro per ospitare i migranti. E’ stato infatti rifinanziato anche per il 2023 il contributo in favore dei comuni impegnati nella gestione dei flussi migratori e che sono in prima linea nell’emergenza sbarchi.

Oltre a Pozzallo, a godere del finanziamento, anche Lampedusa e Linosa, a cui è stato concesso un contributo straordinario di 850 mila euro per l’anno 2022, mentre a Porto Empedocle, Caltanissetta, Messina Siculiana, Augusta, Pandelleria, Trapani e Pozzallo, vanno 300 mila euro.

Il contributo è una forma d’aiuto concreto per quei comuni che danno una risposta immediata all’emergenza sbarchi mettendo in moto la macchina dell’accoglienza e dando così una prima risposta.