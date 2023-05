223 migranti in arrivo a Pozzallo, ma è prevista un’ondata di salvataggi

Previsto alle 15.00 l’arrivo in rada al Porto di Pozzallo di nave Diciotti della Guardia costiera italiana. A bordo ci sono 223 persone messe in salvo dall’unità navale. Al momento le informazioni sono scarne ma si tratterebbe di una parte dei migranti salvati nel corso di una massiccia operazione; altri contingenti sono indirizzato verso altri porti siciliani.

LA SITUAZIONE ALL’HOTSPOT DI POZZALLO

Allo stato attuale l’hot spot di Pozzallo risulta libero; in contrada Cifali invece ci sono ancora circa 130 migranti, tutti minori non accompagnati. Nave Diciotti attenderà in rada; sarà la motovedetta della Capitaneria di porto di Pozzallo ad effettuare il trasbordo in banchina. In queste ore sono stati segnalati tre motopescherecci in difficoltà, con a bordo tra le 500 e le 700 persone.