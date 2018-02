Il Distretto Orticolo del Sud-Est Sicilia a Berlino per Fruit Logistica - Ragusa Oggi

Il Distretto Orticolo del Sud-Est Sicilia a Berlino per Fruit Logistica

Il DOSES – Distretto Orticolo del Sud-Est Sicilia sarà presente, dal 7 al 9 febbraio, a Berlino, alla fiera FRUIT LOGISTICA 2018 all’interno dello stand istituzionale della Regione Sicilia (Hall 4.2/c-13).

3.077 Espositori e oltre 75.000 Visitatori vengono a FRUIT LOGISTICA ogni anno per realizzare pienamente il loro potenziale di business nel settore del commercio internazionale di prodotti freschi quale quello ortofrutticolo e per scrivere la loro personale storia di successo. FRUIT LOGISTICA ricopre ogni singolo settore commerciale del fresco e offre una panoramica completa su tutte le ultime innovazioni, sui prodotti e servizi ad ogni livello della catena globale della fornitura. Crea quindi eccellenti opportunità di contatto tra i top decision maker ad ogni livello dell’industria. Dal 7 al 9 febbraio 2018 oltre 3000 aziende provenienti da tutta la catena del valore del fresco, dal global player alla piccola medio impresa, saranno presenti a Berlino.

Durante la fiera una delegazione di aziende produttrici del DOSES, con la presenza del direttore dott. Gianni Polizzi, incontrerà, mercoledì 7 febbraio, uno dei più importanti gruppi produttivi spagnoli per avviare sinergie commerciali comuni nei confronti della GDO europea.

A questo incontro preliminare seguiranno missioni congiunte delle aziende siciliane in Spagna e viceversa per concretizzare l’accordo per l’annata agraria 2018.