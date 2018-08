Chef per un giorno, ricette da gustare. A settembre al Centro Commerciale Le Masserie di Ragusa - Ragusa Oggi

Chef per un giorno, ricette da gustare. A settembre al Centro Commerciale Le Masserie di Ragusa

Realizzare la propria ricetta di cucina preferita insieme ad uno chef, dopo aver fatto con lui la spesa e deciso come proporla al meglio ad una giuria di esperti e buongustai? Tutto ciò sarà possibile farlo a “Chef per un giorno, ricette da gustare”, l’iniziativa ideata dal Centro Commerciale Le Masserie di Ragusa e da Crai Extra – Gruppo Radenza, in collaborazione con la guida ai ristoranti Sicilia da Gustare, in programma il prossimo 29 settembre al Centro Commerciale Le Masserie.

La partecipazione è gratuita e chi vorrà partecipare con la ricetta che più ama dovrà soltanto compilare la scheda per l’iscrizione ( http://www.centrolemasserie.it/chef-per-un-giorno ) e comunicarla entro e non oltre il 15 settembre.

Tutte le foto iscritte al contest potranno essere votate dagli utenti sulla pagina Instagram del centro Commerciale Le Masserie, a mezzo Like, a partire dal 10 agosto e sino alle ore 24.00 del 21 settembre.

A conclusione del contest, i primi cinque classificati riceveranno un riconoscimento speciale nonché la possibilità di realizzare la propria ricetta preferita insieme ad uno chef durante il cooking demo “Chef per un giorno, ricette da gustare” che si svolgerà, come già detto, il 29 settembre a partire dalle ore 14.00 nella New Area Food del Centro Commerciale Le Masserie. Sarà un’occasione per dialogare con dei veri maestri della cucina, intrattenendo il pubblico con aneddoti e curiosità oltre che divertirsi cucinando.

Due giurie (una popolare composta dal pubblico e una critica composta da giornalisti ed esperti nel settore gastronomico) decreteranno la ricetta più interessante ed il vincitore si aggiudicherà dei buoni del valore di € 250,00 in tagli da € 25,00 da poter utilizzare nei negozi del Centro Commerciale Le Masserie e dei buoni del valore di € 250,00 in tagli da € 25,00 da utilizzare presso il supermercato Crai Extra del Centro Commerciale Le Masserie.

I piatti realizzati durante il cooking demo, subito dopo la premiazione, saranno degustati dal pubblico presente. Si ricorda infine che tutte le ricette pervenute saranno raccolte in un libro di ricette.