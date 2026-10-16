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Volley Serie A3: Avimec Modica all’esordio in campionato
16 Ott 2026 19:14
Primo impegno di campionato per l’Avimec Modica che per la prima giornata della serie A3 Domenica pomeriggio alle 18, i “galletti” saranno di scena al “PalaGrotte” di Castellana, dove ad aspettarli ci sarà la quotatissima BCC Tecbus. Per il sestetto della Contea, dunque, è arrivato il momento della verità dopo 8 settimane di preparazione e cinque test match che hanno permesso a coach Enzo Distefano e al suo staff di capire le potenzialità della sua squadra che senza nascondersi più di tanto punta a recitare un ruolo da protagonista nel girone Blu della Terza Serie Nazionale.
“Noi tutti non vediamo l’ora che arrivi il 18 ottobre, perché è dal 24 agosto – dice Stefano Chillemi – che lavoriamo duro in palestra per arrivare il più preparati possibile a questa prima giornata di campionato. Il Castellana è una squadra rognosa e dotata di esperienza che soprattutto in casa dirà la sua. L’amichevole fatta nel quadrangolare di Corigliano in preseason in cui
abbiamo vinto in rimonta al tiebreak – continua Chillemi – è una partita da prendere con le pinze, in campionato
sarà tutto diverso. Tutte le partite saranno difficili da giocare, ora si comincia a fare sul serio e vedremo chi la spunterà”.
Concentrato sulla prima trasferta stagionale di campionato anche coach Enzo Distefano: “Sarà una trasferta dura, perchè conosciamo benissimo il valore dei nostri avversari – dice il tecnico dei biancoazzurri –. Sarà partita vera, prima stagionale contro una squadra veramente attrezzata e ben costruita. Il gruppo – continua – è motivato per l’inizio del campionato e molto concentrato. Il focus della settimana è stato tutto sui nostri primi avversari che abbiamo iniziato a studiare già da martedì”. Il primo match di campionato tra BBC Tecbus Castellana e Avimec Modica in programma al “PalaGrotte” sarà diretto dalla signora Giorgia Adamo e dal signor Matteo Mannarino della sezione di Roma.
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