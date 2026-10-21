Vittoria, l’ennesima rissa in città: intervengono polizia e soccorsi (Video)

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Una rissa scoppiata nel perimnetro tra piazza Daniele Manin, e poi proseguita in via Vicenza ancgolo via Como. È quanto segnalato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 21 ottobre, a Vittoria, dove sono intervenuti una volante della polizia e mezzi di soccorso. Secondo una prima testimonianza, i disordini sarebbero iniziati intorno alle 18 e avrebbero interessato una ventina di persone. Un numero ancora da verificare, così come il ruolo dei presenti e la dinamica dell’accaduto.

Il gruppo si sarebbe poi spostato dalla piazza verso via Como, portando i momenti di tensione anche nelle strade vicine. Non sono al momento disponibili informazioni confermate sulle cause della lite, sull’eventuale presenza di feriti o sui provvedimenti adottati dalla polizia.

L’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza degli spazi pubblici: una rissa che si sposta da una strada all’altra può esporre al pericolo anche passanti e residenti estranei ai fatti. La ricostruzione di quanto avvenuto e l’accertamento delle singole responsabilità restano affidati alle forze dell’ordine. (Credits Franco Assenza)

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