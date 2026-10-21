Due giorni in cui la provincia di Ragusa torna protagonista, a livello regionale, in tema di Medicina di Laboratorio. Per questo appuntamento sono attesi nel capoluogo ibleo, venerdì 23 e sabato 24 ottobre, accademici, biologi, laboratoristi, medici patologi clinici, tecnici sanitari di laboratorio biomedico ed infermieri per un aggiornamento scientifico trasversale volto a fare incontrare ricerca […]
Vittoria, condannato per furto in abitazione: arrestato dalla polizia
21 Ott 2026 14:49
La Polizia di Stato di Vittoria ha arrestato un uomo riconosciuto colpevole di furto in abitazione in concorso con altre persone. Gli agenti hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Ragusa.
L’intervento rientra nelle attività svolte dalla polizia sul territorio di Vittoria per l’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
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