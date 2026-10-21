Vittoria, condannato per furto in abitazione: arrestato dalla polizia

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La Polizia di Stato di Vittoria ha arrestato un uomo riconosciuto colpevole di furto in abitazione in concorso con altre persone. Gli agenti hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Ragusa.

L’intervento rientra nelle attività svolte dalla polizia sul territorio di Vittoria per l’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

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