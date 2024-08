Trofeo del Mare Uomini e Storie: a Donnalucata il Premio Internazionale, XXIV edizione

Si è svola sabato sera, nella splendida cornice del porticciolo di Donnalucata, la XXIV edizione del Premio Internazionale Trofeo del Mare Uomini e Storie. La manifestazione, presentata dalla giornalista Mediaset Donatella Di Paolo, ha celebrato le eccellenze del Mare, selezionate tra 140 candidature provenienti da tutta Italia dal Comitato Tecnico Scientifico.

I premiati di quest’anno, che hanno ricevuto l’Opera Simbolo “Quiete dopo la Tempesta” realizzata dalla sciclitana Ludovica Randazzo, sono: Camilla Colucci per l’innovazione industriale, Giorgio Tranchida, responsabile CNR IAS S.S. di Capo Granitola, per la ricerca e la divulgazione scientifica, Francesca Santoro per le ricerche in ambito internazionale, Aldo Torti per lo sport e la disabilità, Ammiraglio Agatino Catania, delegato della Lega Navale Italiana per la Sicilia orientale, per la campagna “Mare di Legalità”, Equipaggio dell’Elicottero PH139 della base aeromobile della guardia costiera di Catania per aver salvato due migranti in difficoltà in mare.

La serata ha visto la partecipazione di illustri premianti come Francesca Andreozzi, nipote del giornalista Pippo Fava, il prof. Enrico Cassano, direttore della Radiologia Senologica IEO Milano, e l’Ammiraglio Antonio Ranieri, Direttore Marittimo di Catania.

Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato l’omaggio ai volti di politici, giornalisti, servitori dello Stato, magistrati e sindacalisti uccisi dalla mafia, a cui la Lega Navale Italiana ha dedicato 8 barche a vela.

L’evento è stato allietato dall’Orchestra “Vincenzo Bellini” del Maestro Umberto Terranova e dalla soprano Marzia Catania, che hanno incantato il pubblico. Grazia Dormiente, premiante d’eccezione, ha definito il Mar Mediterraneo come il “mare della storia”, crogiuolo di popoli e di cultura.

Domenico Pedriglieri, ideatore del Premio, ha annunciato che la “Grande nave delle Eccellenze” è già alla ricerca dei protagonisti della prossima edizione, promettendo una manifestazione altrettanto suggestiva come quella di Donnalucata.

© Riproduzione riservata