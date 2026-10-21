Trecento paia di occhiali dimenticati tornano utili: la raccolta dei Lions a Ragusa

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Quasi tutti ne abbiamo un paio in fondo a un cassetto: occhiali vecchi, superati da una nuova prescrizione o semplicemente dimenticati. A Ragusa circa trecento di questi occhiali hanno smesso di prendere polvere e si preparano a cambiare la vita di qualcun altro. È il bilancio della raccolta promossa dal Lions Club Ragusa Host in occasione della Settimana dedicata alla salvaguardia della vista.

Il punto di raccolta è stato allestito nella Farmacia Ottaviano, in piazza Cappuccini, grazie alla disponibilità del dottor Emanuele Ottaviano e della moglie Geggi. Gli occhiali saranno inviati al Centro italiano Lions di Chivasso, in Piemonte, dove verranno selezionati, puliti e, quando serve, riparati, per poi essere distribuiti a chi ne ha bisogno ma non può permettersi un nuovo paio di lenti.

Un’iniziativa che tiene insieme la salute degli occhi, la solidarietà e l’attenzione all’ambiente: un oggetto destinato alla spazzatura diventa uno strumento concreto per vedere meglio, studiare, lavorare.

La presidente del club, Ornella Licitra, ha ringraziato i coniugi Ottaviano, quanti hanno collaborato alla riuscita del service e soprattutto i ragusani, che ancora una volta hanno risposto con generosità a un’iniziativa benefica nata sul territorio.

Chi non ha fatto in tempo può ancora contribuire: la raccolta degli occhiali usati prosegue per tutto l’anno nella Farmacia Ottaviano di piazza Cappuccini.

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