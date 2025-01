Tre nuovi scuolabus per Modica

Gli Istituti Comprensivi di Modica “Raffaele Poidomani”, “Carlo Amore” e “Santa Marta” di Modica beneficeranno dell’acquisto di un pullman da 50 posti ciascuno, che sarà utilizzato per soddisfare le esigenze logistiche degli istituti, dalle uscite didattiche agli spostamenti tra i plessi. I mezzi verranno acquistati grazie ad un emendamento nell’ultima finanziaria. L’iniziativa permetterà alle scuole di risparmiare sui costi di affitto e di avere a disposizione i bus in qualsiasi momento, migliorando significativamente l’organizzazione delle attività scolastiche.

Nei prossimi mesi, sono previste ulteriori iniziative legate all’istruzione primaria e secondaria di primo grado, che coinvolgeranno questi istituti. Un incontro con la provveditrice agli studi di Ragusa, Gabriella Mercanti, sarà organizzato per definire i criteri per la scelta del personale da impiegare nell’utilizzo degli autobus. A darne notizia l’on. Ignazio Abbate che ha presentato l’emendamento in questione.

