Tenta di rubare un motorino ad un uomo che si era fermato per il bancomat: arrestato a Modica

Tenta di rubare un motorino nel quartiere di Modica Sorda ma alla fine è stato arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale. La polizia ha arrestato uno straniero residente in città.

I fatti

Il fatto è avvenuto mentre un cittadino stava prelevando denaro da un bancomat della propria banca e aveva lasciato il suo ciclomotore parcheggiato vicino. Improvvisamente, un giovane di 22 anni è salito sul mezzo cercando di avviarlo per fuggire. Le grida dell’uomo hanno destabilizzato il ladro, che poco dopo è caduto a terra dopo alcuni metri, abbandonando il ciclomotore appena rubato.

La Volante del Commissariato è intervenuta immediatamente dopo essere stata allertata dall’uomo che stava recuperando il proprio mezzo abbandonato dal ladro. Gli agenti, basandosi sulla descrizione fornita dalla vittima, hanno rintracciato il giovane in pochi minuti. Appena avvistato, il ladro ha tentato di fuggire, mettendosi anche in pericolo di essere investito dalle auto. Tuttavia, gli agenti sono riusciti a bloccarlo in modo sicuro nonostante la resistenza opposta, e lo hanno ammanettato prima di condurlo in Commissariato.

Le immagini del tentato furto, registrate dalle telecamere di sorveglianza della banca, hanno confermato quanto accaduto. Di conseguenza, il 22enne è stato arrestato in flagranza di reato per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale, e successivamente posto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Inoltre, il giovane è stato trovato in possesso di uno smartphone risultato rubato nella stessa mattinata, che è stato restituito al legittimo proprietario. Pertanto, è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione.

L’arresto è stato convalidato durante il giudizio direttissimo, durante il quale è stata comminata al giovane straniero la misura cautelare dell’obbligo di soggiorno e di presentazione alla polizia giudiziaria.

