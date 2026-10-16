Strade più sicure nel Ragusano: 3 milioni per la Pantano-Geraldo. Ecco i Comuni coinvolti

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Tre milioni di euro per rendere le strade più sicure e migliorare i collegamenti del territorio ibleo. Sono iniziati i lavori sulla SR 100 Pantano-Geraldo, la strada che interessa cinque Comuni tra le province di Ragusa, Siracusa e Catania. Nel Ragusano sono coinvolte Monterosso Almo e Giarratana, due realtà montane per le quali una viabilità efficiente è fondamentale per cittadini e attività economiche.

La sigla SR significa Strada Regionale, mentre il numero 100 identifica l’arteria interessata dagli interventi, finanziati con fondi FSC 2021-2027. Il progetto prevede il rifacimento dell’asfalto, la sistemazione delle cunette e delle scarpate, il ripristino delle protezioni laterali e la messa in sicurezza dei tratti danneggiati.

Ma la partita non si ferma qui. Tra gli obiettivi c’è anche il miglioramento del collegamento con la Ragusa-Catania, attraverso la SS 124, la Strada Statale che da Vizzini si connette alla nuova direttrice. Una richiesta che si punta a portare all’attenzione di ANAS per rendere meno isolati i centri delle aree interne.

«Si aprirebbe così questo vasto territorio, tradizionalmente più isolato», ha dichiarato la presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, ricordando il lavoro istituzionale che ha portato all’avvio dei cantieri.

Per Monterosso Almo e Giarratana, la sfida è ora trasformare questo investimento in collegamenti più sicuri e accessibili, con benefici per la mobilità quotidiana e per lo sviluppo dei territori montani.

© Riproduzione riservata