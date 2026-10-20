Spettacolo nella notte che verrà con la congiunzione di Giove e Marte visibile ad occhio nudo

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Dalle 02:00 ora di Roma, quando il giro di boa fra il 20 ed il 21 ottobre è già superato, sarà possibile ammirare la congiunzione tra questi due pianeti; evento planetario che ultimerà alle 07:00 di domani mattina. Ad occhio nudo sarà visibile da tutta Italia anche se l’uso di un telescopio o di un binocolo permetterà di vedere in maniera più limpida questo particolare momento nella volta stellata. La congiunzione di questa notte – secondo gli esperti – sarà solo l’inizio di una lunga fase di avvicinamento tra i due pianeti. Il 24 ottobre è attesa, invece, una congiunzione astrale tra la Luna e Saturno.

L’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope, ha spiegato all’Ansa come “la congiunzione darà l’illusione che i due pianeti arrivino quasi a sfiorarsi ma nella realtà Giove sarà circa 500 milioni di chilometri più lontano. Nonostante la distanza, il gigante gassoso cercherà di rubare la scena, essendo ben sedici volte più brillante del compagno ma il Pianeta Rosso non sfigurerà – ha concluso l’astrofisico – anche grazie alla sua peculiare tinta vermiglia. Dopo questo breve incontro, Marte si allontanerà rapidamente e per la fine del mese avrà già preso le distanze da Giove”.

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