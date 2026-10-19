Spaccio davanti a una scuola a Vittoria, arrestato un ventenne: decisiva la segnalazione su YouPol

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Una segnalazione attraverso YouPol, la piattaforma della Polizia di Stato che permette ai cittadini di denunciare anche episodi di spaccio di droga, si è rivelata determinante per l’arresto di un ventenne a Vittoria, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento degli agenti della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza è scattato nei pressi di un istituto scolastico, dopo la segnalazione relativa a una presunta attività di spaccio nella zona. I poliziotti sono riusciti a individuare e fermare il giovane mentre si trovava alla guida della propria autovettura.

La successiva perquisizione personale e del veicolo ha consentito di rinvenire 19 stecche di sostanza presumibilmente del tipo hashish, 65 euro in contanti e un taglierino intriso della stessa sostanza.

I controlli sono proseguiti nell’abitazione del ventenne, dove gli agenti hanno trovato altri 19,2 grammi di sostanza presumibilmente riconducibile all’hashish, materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione, un coltello intriso di sostanza stupefacente e ulteriori 400 euro in contanti.

Nel corso degli accertamenti è emerso anche che l’autovettura condotta dal giovane era priva di copertura assicurativa. Per questa violazione è stata pertanto elevata la sanzione prevista dal Codice della Strada.

Al termine delle attività di polizia, su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa, il ventenne, cittadino straniero regolarmente presente sul territorio nazionale, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

L’episodio richiama l’attenzione sull’importanza delle segnalazioni dei cittadini attraverso YouPol, uno strumento che consente di comunicare alle forze dell’ordine situazioni sospette e contribuire agli interventi di prevenzione e contrasto dello spaccio, soprattutto nelle aree frequentate dagli studenti.

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