SP 20 Comiso–Santa Croce, asfalto quasi finito: ma le strisce arrivano dopo

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Chi percorre ogni giorno la strada provinciale 20 tra Comiso e Santa Croce Camerina troverà presto un fondo stradale rinnovato. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa fa sapere che gli interventi di ripavimentazione su alcuni tratti dell’arteria sono in fase di ultimazione, e che il cantiere si sta spostando sul punto più delicato: l’incrocio con la SP 18.

Cosa è stato fatto

I lavori hanno riguardato la risagomatura del piano viabile, cioè il ripristino del profilo della carreggiata dove avvallamenti e cedimenti rendevano la guida meno sicura, e la pulizia dei margini della strada. Due interventi poco appariscenti, ma decisivi su una provinciale che collega l’entroterra comisano alla fascia costiera e che d’estate assorbe anche il traffico diretto verso il mare.

L’incrocio con la SP 18 e la segnaletica

In queste ore è in corso l’asfaltatura dell’intersezione con la SP 18. Per gli automobilisti significa qualche rallentamento in più nei prossimi giorni, in cambio di un nodo stradale più sicuro. La segnaletica orizzontale e verticale sarà invece realizzata nelle prossime settimane: fino ad allora, sui tratti appena asfaltati, serve attenzione perché le strisce a terra potrebbero non essere ancora tracciate.

Un tassello della programmazione provinciale

L’intervento rientra nel programma del Libero Consorzio per migliorare la sicurezza e la percorribilità della rete viaria iblea, una rete lunga e spesso segnata dagli anni di manutenzione ridotta seguiti alla riforma delle Province. La SP 20 è uno dei tasselli di questo piano; nelle prossime settimane sapremo se e quando toccherà agli altri assi più trafficati del territorio.

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