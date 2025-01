Solennità dell’Epifania: cinque seminaristi ammessi tra i candidati al sacerdozio

Sabato 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania del Signore, il vescovo monsignor Giuseppe La Placa ha presieduto in Cattedrale a Ragusa il solenne Pontificale.

Nel corso della celebrazione, con la presenza di numerosi sacerdoti e del Nunzio apostolico in Brasile, l’arcivescovo ragusano Giambattista Diquattro, si è celebrato anche il rito di ammissione tra i candidati al diaconato e presbiterato di cinque seminaristi: Matteo Iacono, della comunità parrocchiale SS. Rosario di Vittoria, Adriano Longo, della comunità parrocchiale Santissima Annunziata e San Giuseppe di Giarratana, Sebastiano Lucifora, della parrocchia Immacolata Concezione di Roccazzo, frazione di Chiaramonte Gulfi, Alessio Puccio, della parrocchia San Pio X di Ragusa 4e Raffaele Vona, della parrocchia Santissimo Rosario di Pedalino, frazione di Comiso.

Si tratta del primo atto ufficiale e pubblico dei cinque seminaristi di voler seguire il percorso di formazione che li porterà, da qui a qualche anno, all’ordinazione diaconale e sacerdotale. Come segno esterno, i cinque seminaristi, al termine del rito, hanno indossato l’abito talare e la cotta bianca e hanno preso posto sull’altare. Ad aiurtarli sono stati i parroci che hanno seguito il loro percorso vocazionale: don Giovanni Giaquinta, per Matteo Iacono, don Francesco Mallemi, per Adriano Longo, don Giovanni Piccione, per Sebastiano Lucifora, don Franco Ottone, per Alessio Puccio, monsignor Salvatore Burrafato, per Raffaele Vona.

I cinque seminaristi frequentano il seminario interdiocesano di Catania insieme ai seminaristi di Catania e della diocesi di Nicosia.

