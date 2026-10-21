Sciopero dei tir, McDonald’s chiude tutti i 6 ristoranti del Ragusano: 300 lavoratori fermi

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Porte chiuse da oggi in tutti i McDonald’s della provincia di Ragusa. Sono chiusi i tre ristoranti del capoluogo (i due di Ragusa e quello di Marina di Ragusa) e quelli di Vittoria, Pozzallo e Modica. Sei punti vendita contemporaneamente fermi per la difficoltà nel reperire le materie prime necessarie a garantire il normale servizio.

Una conseguenza diretta dei problemi che stanno interessando in questi giorni la logistica e l’autotrasporto e che adesso cominciano ad avere effetti visibili anche sulla ristorazione.

La chiusura riguarda complessivamente circa 300 lavoratori impiegati nei sei ristoranti ragusani, con un danno economico rilevante anche per la società che gestisce i punti vendita in provincia.

«Non sappiamo ancora fino a quando resteremo chiusi», spiegano dalla proprietà. La situazione potrebbe però cambiare molto rapidamente nel momento in cui dovessero ripartire le consegne.

Il problema, infatti, non riguarda il funzionamento dei ristoranti ma la mancanza delle forniture. Se da McDonald’s Italia dovesse arrivare la comunicazione della ripartenza dei camion e venisse garantito l’approvvigionamento delle materie prime, i locali potrebbero tornare operativi anche nel giro di poche ore.

«Appena ci chiamano e ci dicono che i camion stanno arrivando, riceviamo la merce e possiamo riaprire. Al momento siamo fermi».

La situazione non riguarda soltanto il Ragusano. Chiusure si sono già registrate anche ad Avola e ad Enna, dove alcuni ristoranti si erano fermati già domenica, oltre che in alcune aree del Catanese. Problemi analoghi stanno interessando anche la Calabria, dove altri punti vendita rischiano di dover sospendere temporaneamente l’attività per l’esaurimento delle scorte.

Nel Ragusano, però, l’impatto è particolarmente evidente perché tutti e sei i McDonald’s della provincia sono contemporaneamente chiusi.

Le prossime ore saranno quindi decisive. Sono attesi nuovi confronti tra Governo e rappresentanti dell’autotrasporto e l’auspicio degli operatori è che la situazione possa sbloccarsi rapidamente, consentendo ai camion di riprendere le consegne.

Fino ad allora, i sei ristoranti di Ragusa, Marina di Ragusa, Vittoria, Modica e Pozzallo resteranno chiusi e circa 300 addetti rimarranno fermi in attesa della ripartenza delle forniture.

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