Scicli, il Kiwanis rilancia: nuove sfide e solidarietà

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In una società, in una città dai tanti bisogni, il club service Kiwanis, ha rinnovato la presidenza annunciando un impegno intrapreso già da qualche anno nella realtà locale. Impegno che sa di solidarietà, di aiuto al prossimo e soprattutto di collaborazione con gli altri soggetti presenti sul territorio. L’uscente Giovanna Manenti ha lasciato a Giovanni Puglisi l’incarico per governare l’anno sociale 2026-2027. Presenti il sindaco Mario Marino, il vice governatore Carlo Assenza, i past luogotenenti Giovanni Occhipinti e Giovanni Carnemolla, i rappresentanti dei club di Augusta, Modica, Siracusa e Vittoria nonché i numerosi soci del club di Scicli. Durante l’incontro sono stati illustrati i service portati a termine nell’anno 2025-2026 dalla presidente Giovanna Manenti che ha rimarcato il fondamentale supporto alla Piazza del volontariato nata per iniziativa di diverse associazioni di volontariato presenti sul territorio. La stessa ha evidenziato anche e soprattutto come la vita del club-service locale è basata su quattro pilastri: ascolto, apertura, accoglienza ed amicizia. Le nuove attività programmate dal presidente subentrante Giovanni Puglisi, prosieguo delle precedenti, e le nuove iniziative tutte rivolte per un servizio ai bambini e al territorio, sono in linea con il motto kiwaniano del nuovo governatore Nunzio Spampinato: “insieme per i bambini, insieme senza confini”.

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