Savita Russo sarà accolta a Marina di Ragusa sabato 10 luglio

Savita Russo sarà accolta a Marina di Ragusa sabato 10 luglio. Il sindaco Peppe Cassì ha espresso grande soddisfazione e orgoglio per la prestazione dell’atleta alle Olimpiadi, sottolineando come la sua partecipazione fosse già un successo significativo. Nonostante l’eliminazione nella competizione individuale, la giovane judoka ha brillato nella gara a squadre miste, guadagnandosi ulteriori riconoscimenti e ammirazione.

L’accoglienza

L’assessore allo Sport, Simone Digrandi, ha aggiunto che dopo il caloroso saluto prima della partenza di Savita, organizzato congiuntamente al Comune di Scicli, è ora il momento di accoglierla nuovamente con affetto. L’evento celebrativo è previsto per sabato 10 luglio alle 20:30 in Piazza Duca, dove i cittadini di Ragusa, Scicli e di tutta la provincia di Ragusa avranno l’opportunità di festeggiare la loro campionessa e farle sentire tutto il loro sostegno e orgoglio per la sua brillante carriera olimpica.

