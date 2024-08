Santa Maria di Portosalvo a Marina di Ragusa: il programma dei festeggiamenti

La giornata di Ferragosto a Marina di Ragusa rappresenta uno dei momenti più attesi dalla comunità locale, caratterizzata dalla celebrazione della solennità della Beata Vergine Maria Assunta in Cielo. Il programma delle celebrazioni religiose è ricco di eventi, cominciando con le messe che si terranno in chiesa ogni ora dalle 7:00 alle 11:00 del mattino. Durante la giornata, alle 9:00, a mezzogiorno, e alle 17:00, ci sarà lo sparo di colpi a cannone accompagnato dal suono festoso delle campane.

Alle 10:00 è previsto l’arrivo del corpo bandistico Vito Cutello di Chiaramonte Gulfi, che eseguirà un risveglio musicale e un giro per le vie cittadine. Alle 11:00 avrà luogo il tradizionale gioco del legno a mare, con in palio una coppa ricordo e un premio in denaro per il vincitore.

Nel pomeriggio, alle 17:00, inizierà la solenne processione con l’imbarco del simulacro della Madonna al porto turistico, accompagnato dal corpo bandistico. La processione seguirà un percorso lungo varie vie cittadine, e il simulacro sarà trasportato via mare lungo il litorale fino al villaggio Santa Barbara (Punta di Mola). Al termine della traversata marina, seguirà una processione per le strade del paese, che toccherà diverse vie, tra cui Livorno, Brin, piazza Scalo Trapanese, e lungomare Doria.

La giornata proseguirà con diverse celebrazioni eucaristiche: alle 19:00 presso la chiesa di San Francesco Saverio al villaggio Gesuiti, alle 19:30 nel giardino delle Suore, alle 20:00 in chiesa, e alle 20:30 presso l’Rsa Nk (ex seminario estivo). Alle 22:30 il simulacro della Beata Vergine Maria farà ritorno in chiesa.

La conclusione dei festeggiamenti avverrà alle 23:30 con un suggestivo spettacolo di fuochi pirotecnici al porto turistico.

