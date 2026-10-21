“Rubano il rame e rischiano di investire mia cognata”: la denuncia sulla Ragusa–Marina

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Un furto in pieno giorno, mentre negli immobili erano presenti gli operai impegnati nei lavori di ristrutturazione. Poi la fuga in auto, durante la quale una donna avrebbe rischiato di essere investita. È il racconto di un cittadino che segnala l’episodio lungo la strada provinciale 25, tra Ragusa e Marina di Ragusa.

Secondo la testimonianza, due persone sarebbero entrate nella proprietà e avrebbero portato via in pochi secondi alcuni pluviali in rame, nonostante la presenza dei lavoratori.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo sarebbe stata la cognata dell’autore della segnalazione, che avrebbe intimato ai due di andarsene. A quel punto, stando al racconto, i soggetti si sarebbero allontanati in macchina con una manovra che avrebbe messo a rischio l’incolumità della donna.

“Siamo riusciti a prendere il numero di targa”, riferisce il cittadino, aggiungendo di aver contattato i carabinieri. A preoccupare è anche il contesto: l’episodio sarebbe avvenuto di giorno, lungo una strada molto frequentata e in presenza di persone al lavoro.

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