Riconoscimento per l'azienda Mortilla di Chiaramonte Gulfi al Vigen - Ragusa Oggi

Riconoscimento per l’azienda Mortilla di Chiaramonte Gulfi al Vigen

Splendido riconoscimento per l’azienda vinicola Mortilla di Chiaramonte Gulfi. A “Vigen”, rassegna dei vini prodotti da vitigni autoctoni siciliani svoltasi il 22/23/24 marzo a Cefalù, il Nakrì Cerasuolo di Vittoria Docg Classico 2015 ha ricevuto il premio quale miglior vino rosso in degustazione. La rassegna vinicola “Vigen”, organizzata per la prima volta dall’Arcom (Associazione Artigiani, Commercianti e Ristoratori della Città di Cefalù) ha avuto luogo nella meravigliosa cornice del centro storico di Cefalù, suscitando molto interesse tra addetti ai lavori, appassionati e giornalisti. Durante la manifestazione, si sono svolti approfondimenti e masterclass sui vitigni autoctoni siciliani.

Tra i diciotto vini rossi in degustazione, oltre al premiato Nakrì, l’azienda Mortilla ha reso protagonista anche il Nakrì Vittoria Nero d’Avola Doc 2016, molto apprezzato da pubblico e critica. Le parole di Valentina Nicosia, owner Vini Mortilla: “ Esser stati scelti dall’Arcom per l’evento “Vigen”, a cui hanno partecipato solo 33 produttori sugli oltre 600 presenti in tutta la Sicilia, è per la nostra azienda motivo di grande soddisfazione ed orgoglio. La nostra cantina ha sempre puntato sui vitigni autoctoni del territorio come il Frappato, il Nero d’Avola, l’Insolia ed il Grillo e soprattutto sul Cerasuolo di Vittoria Docg Classico, unico Docg in Sicilia. Durante la conferenza di chiusura dell’evento, gli organizzatori hanno premiato il miglior vino bianco e il miglior vino rosso in degustazione, ed è stata una gioia enorme quando hanno annunciato il nostro Nakrì Cerasuolo di Vittoria Docg Classico 2015 come miglior vino rosso.

Questo riconoscimento per noi è molto importante, sicuramente non un punto d’arrivo ma uno stimolo in più per migliorare non solo la qualità dei vini, già molto legata al territorio ragusano, ma soprattutto per esaltare la nostra terra, la Sicilia che dobbiamo valorizzare giorno dopo giorno. Ringrazio la mia famiglia che supporta sempre le nostre idee, il nostro enologo e tutto lo staff che collabora con l’azienda vinicola Mortilla. Un grazie di cuore all’Arcom che ha organizzato questa manifestazione in collaborazione con l’A.I.S. (Delegazione Palermo), A.B.I. (Sezione di Cefalù), A.M.I.R.A. (Sezione Cefalù-Madonie e la sezione di Palermo), e l’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo, l’Istituto Alberghiero ed Artistico di Cefalù, il Comune di Cefalù, la Diocesi di Cefalù, la Fondazione Mandralisca”.