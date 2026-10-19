Regalati un libro: alla Biblioteca comunale “Luigi Capuana” di Ispica c’è un corner cui attingere

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

La lettura è un dono che arricchisce, che và alimentata anche con iniziativa stuzzicanti, che rappresenta il momento in cui il lettore trova, nel silenzio del suo io, ristoro. Nasce ad Ispica, nella sede della Biblioteca comunale, un corner dove la proposta sembra essere impossibile ma è vera. Il messaggio che arriva da chi ha pensato l’innovativa iniziativa che và oltre le procedure di prestito legate alla tradizione della vita di una biblioteca pubblica, è chiaro: “qualcosa di nuovo si nota entrando in biblioteca – è quanto viene annunciato sui social – proprio nell’androne d’ingresso si trova un piccolo book corner denominato ‘Regalati un Libro’. Si tratta di un angolo speciale dove la cultura è un dono.

Come funziona? Scegliere il libro sfogliando i titoli disponibili e prendendo poi quello che ispira di più. E’ tutto completamente gratuito: non c’è bisogno di tessera, prestito o scadenze. Il libro è di chi lo sceglie. E poi ancora: una volta letto, si può decidere se tenerlo nella propria libreria personale oppure se rimetterlo in circolo regalandolo a qualcun altro”. Oggi la lettura, tramite libri cartacei o tramite e-book, secondo studi a livello mondiale, può essere di grande aiuto per aumentare e migliorare la capacità di gestire la propria crescita, la propria salute ed il benessere psicofisico mentre l’uso di supporti come tablet, smartphone o computer, in caso di lettura, aumenta il rischio di distrazioni provenienti dalle notifiche di messaggi in arrivo.

© Riproduzione riservata