Ragusa, tre mesi per qualche palo della luce: la strada del Pronto soccorso resta al buio

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Tre mesi per installare alcuni pali della pubblica illuminazione. E la strada che conduce al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa continua a presentare tratti al buio. Una situazione paradossale, soprattutto perché riguarda l’accesso a una struttura sanitaria dove ogni giorno arrivano pazienti, familiari e operatori, anche nelle ore notturne e spesso in condizioni di emergenza.

Il problema era stato segnalato pubblicamente lo scorso 23 luglio. Da allora sono trascorsi quasi tre mesi e soltanto in queste ore sono stati avviati alcuni interventi. Ma c’è un particolare che solleva nuovi interrogativi: i lavori sembrerebbero interessare esclusivamente gli impianti già esistenti nel primo tratto della strada, mentre nella parte più vicina all’ingresso del Pronto soccorso non si vedrebbero ancora i nuovi pali previsti. Insomma, qualcosa si muove, ma la luce continua a mancare proprio dove servirebbe. La questione riguarda un intervento di competenza dell’Asp che, almeno apparentemente, non presenta particolari complessità.

La sicurezza di chi raggiunge un Pronto soccorso non dovrebbe dipendere dai tempi della burocrazia. Un accesso adeguatamente illuminato rappresenta una condizione essenziale, non un intervento accessorio. A riportare l’attenzione sulla vicenda è la consigliera comunale Rossana Caruso, che già il 23 luglio aveva denunciato il problema e che adesso, dopo avere verificato personalmente l’avvio dei lavori, chiede risposte concrete.

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