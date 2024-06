Ragusa: sospesa la tariffa per l’introduzione di salme e resti cimiteriali da fuori Comune

Il Comune di Ragusa annuncia che, a partire dal 28 maggio, la tariffa per l’introduzione di salme e resti cimiteriali da fuori Comune è stata sospesa. Non sarà quindi più necessario procedere al pagamento di €200 per introdurre nei cimiteri ragusani i residenti deceduti fuori dal nostro territorio.

La decisione

Le famiglie potranno limitarsi ad applicare le normali tariffe di Polizia Mortuaria. Questa decisione rappresenta un piccolo sacrificio economico per l’Ente, ma è stata presa con l’intento di agevolare le famiglie ragusane che desiderano avvicinare a loro i propri cari. Una decisione che potrà offrire un po’ di sollievo alle famiglie ragusane.

