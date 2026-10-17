I sindacati degli specialisti contestano la Regione sull’ipotesi di portare ECG, Holter e spirometrie nelle farmacie: «Rischio di confondere i ruoli e creare una sanità a due velocità». Nel mirino anche risorse, controlli e liste d’attesa. “Il farmacista non è un medico e la farmacia non è un ambulatorio specialistico”. È una presa di posizione […]
Ragusa, si ritrova la storica USL 23: una rimpatriata tra amicizia, calcio e ricordi nel segno di Peppino Cicciarella
17 Ott 2026 10:34
Ci sono legami che il tempo non riesce a scalfire e amicizie che continuano a vivere ben oltre il campo da gioco. Lo hanno dimostrato gli ex componenti della storica squadra dell’USL 23 (oggi ASP), riunitisi a Ragusa per trascorrere una serata all’insegna dei ricordi, delle risate e di una passione sportiva che li accompagna da oltre quarant’anni.
A promuovere l’incontro è stato Santino Scollo, che è riuscito a riunire quasi al completo il gruppo protagonista dei tornei interaziendali disputati tra il 1981 e il 1991. Una squadra che ha lasciato il segno, conquistando anche importanti successi, tra cui quello del 1990, e che aveva in Peppino Cicciarella un punto di riferimento speciale.
Attorno a una tavola, tra racconti di partite, aneddoti e volti ritrovati, è riaffiorato lo spirito di quegli anni, quando il calcio era soprattutto condivisione e senso di appartenenza. Non sono mancati i pensieri rivolti agli amici che non ci sono più, rimasti comunque parte integrante della storia del gruppo. Più che una semplice rimpatriata, quella di Ragusa è stata una bella testimonianza di come lo sport possa costruire rapporti destinati a durare nel tempo. Perché, dopo tanti anni, il risultato più bello non è una coppa da esibire, ma ritrovarsi ancora insieme e scoprire che l’amicizia è rimasta intatta.
© Riproduzione riservata