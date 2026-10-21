Don Dinatale fu per 17 anni parroco a Monterosso Almo. Anche la comunità montana lo ricorda con affetto

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Diciassette anni da parroco a Monterosso Almo, la vicinanza ai giovani e il Premio Aquila d’Oro ricevuto nel 2017. La comunità si raccoglie nella preghiera per ricordare il sacerdote.

Il territorio ibleo si stringe nel ricordo di don Salvatore Dinatale, vicario parrocchiale della Cattedrale di San Giovanni Battista, sacerdote che nel corso del suo ministero ha saputo costruire legami profondi con le comunità incontrate lungo il suo cammino pastorale.

La notizia della sua scomparsa è stata accompagnata da un invito alla preghiera e alla partecipazione comunitaria. Per questa sera, alle ore 19.45, è prevista la recita del Santo Rosario presso il Centro pastorale, un momento di raccoglimento aperto a tutti coloro che desiderano unirsi nel ricordo del sacerdote.

Una delle pagine più significative del ministero di don Salvatore Dinatale è legata a Monterosso Almo, dove fu parroco per ben 17 anni, lasciando un ricordo particolarmente vivo nella popolazione. Nel settembre del 2017, proprio per il legame costruito con la comunità monterossana, gli venne conferito il Premio Aquila d’Oro, riconoscimento destinato a persone che si erano distinte per capacità, operosità e generosità.

In quell’occasione, il sacerdote venne descritto come un uomo capace, umano e gentile, apprezzato per il suo dinamismo e per la disponibilità dimostrata nel corso degli anni. Un punto di riferimento per tanti cittadini e, in modo particolare, per i giovani.

Il suo percorso sacerdotale è stato legato anche a Ragusa. Nel 2014, infatti, don Salvatore Dinatale era parroco della chiesa di Maria Regina, incarico al quale subentrò successivamente don Luigi Diquattro.

Per un sacerdote che ha dedicato una parte importante della propria vita al servizio della Chiesa e delle comunità, il ricordo più significativo resta quello custodito nelle persone incontrate, nei rapporti costruiti e nella testimonianza lasciata nel tempo.

La comunità è invitata a partecipare al Santo Rosario, questa sera alle ore 19.45, presso il Centro pastorale, per unirsi nella preghiera in memoria di don Salvatore Dinatale.

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