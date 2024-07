Ragusa: padre Salvatore Guarneri festeggia 85 anni. Con lui, gli ex ragazzi della Parrocchia di San Pietro

Ieri sera, presso i locali della Villa Fortugno, si è tenuta una commovente celebrazione in onore di Padre Salvatore Guarnieri, con la partecipazione degli ex ragazzi della Parrocchia di San Pietro, ora quasi settantenni. Il parroco ha festeggiato 85 anni.

Padre Guarnieri, assegnato alla guida della Parrocchia di San Pietro Apostolo nel vecchio quartiere di Beddio dal Vescovo Monsignor Pennisi il 20 novembre 1966, è stato celebrato per il suo instancabile servizio e la sua dedizione alla comunità per oltre mezzo secolo.

Un messaggio di gratitudine

Gli ex ragazzi della parrocchia hanno voluto inviare un messaggio di gratitudine e affetto al loro parroco:

“Noi tutti ex ragazzi di Beddio festeggiamo il compleanno del nostro parroco Salvatore Guarnieri, che nel lontano 20 novembre 1966 è stato incaricato dal Vescovo Monsignor Pennisi a guidare la parrocchia di San Pietro Apostolo nel vecchio quartiere di Beddio. Mezzo secolo è passato sempre assieme, ci ha trasmesso sempre la cosa giusta da fare, e soprattutto il rispetto per gli altri. Grazie, Padre Guarnieri, per tutto quello che ci hai insegnato.”

Prima della serata di festa, il parroco ha celebrato la Santa Messa nella Chiesa del Preziosissimo Sangue, assieme al parroco Don Giuseppe Russelli e Fra Massimo, segnando così un momento di raccoglimento e preghiera condiviso con la comunità.

La serata si è svolta in un clima di gioia e commozione, con racconti, ricordi e ringraziamenti rivolti a Padre Guarnieri, il cui impegno ha profondamente segnato la vita di molti nel quartiere.

Foto: Salvo Bracchitta

