Ragusa: la chiesa di San Giacomo apostolo resterà aperta ai fedeli e ai turisti anche nel fine settimana

La Chiesa di San Giacomo Apostolo ospiterà domani, 14 giugno, la tradizionale messa del venerdì, a partire dalle ore 19:00. L’arciconfraternita di San Giacomo Apostolo invita tutti i fedeli a partecipare alla celebrazione.

Inoltre, da domani fino a domenica, la chiesa sarà aperta ai visitatori e ai turisti secondo i seguenti orari: dalle 10:00 alle 13:00 la mattina, e dalle 15:30 alle 19:30 il pomeriggio. I visitatori avranno l’opportunità di ammirare i pregevoli manufatti custoditi all’interno dell’edificio di culto, che vanta anche opere di notevole valore artistico e architettonico. Tra queste, spicca il soffitto in legno dipinto, risalente al 1735. Questo rende la chiesa un luogo di grande interesse non solo per i fedeli ma anche per gli appassionati di arte e architettura.

© Riproduzione riservata