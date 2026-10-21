Due giorni in cui la provincia di Ragusa torna protagonista, a livello regionale, in tema di Medicina di Laboratorio. Per questo appuntamento sono attesi nel capoluogo ibleo, venerdì 23 e sabato 24 ottobre, accademici, biologi, laboratoristi, medici patologi clinici, tecnici sanitari di laboratorio biomedico ed infermieri per un aggiornamento scientifico trasversale volto a fare incontrare ricerca […]
Ragusa in lutto per la scomparsa di don Salvatore Dinatale, vicario della Cattedrale
21 Ott 2026 11:31
Ragusa piange la scomparsa di don Salvatore Dinatale, sacerdote della Diocesi di Ragusa e vicario parrocchiale della Cattedrale di San Giovanni Battista. Ordinato sacerdote l’8 dicembre 1967, don Salvatore è stato una figura di riferimento profondo per la comunità iblea, distinguendosi anche nel suo servizio come assistente ecclesiastico provinciale della Coldiretti e nel corso del suo precedente ministero come parroco della chiesa Maria Regina a Ragusa, oltre che come collaboratore in altre comunità locali come la chiesa di San Giuseppe Artigiano.
La comunità ecclesiale e quanti lo hanno conosciuto e amato si stringono nel ricordo e nella preghiera per il dono della sua vita e del suo ministero presbiterale.
I funerali (esequie) saranno celebrati domani alle ore 15:30 nella Cattedrale di San Giovanni Battista.
La camera ardente è stata allestita presso il Centro Pastorale. Questa sera, alle ore 19:45, ci si riunirà sempre al Centro Pastorale per la recita del Santo Rosario. Tutta la cittadinanza e i fedeli sono invitati a partecipare.
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