Ragusa in lutto per la scomparsa di don Salvatore Dinatale, vicario della Cattedrale

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Ragusa piange la scomparsa di don Salvatore Dinatale, sacerdote della Diocesi di Ragusa e vicario parrocchiale della Cattedrale di San Giovanni Battista. Ordinato sacerdote l’8 dicembre 1967, don Salvatore è stato una figura di riferimento profondo per la comunità iblea, distinguendosi anche nel suo servizio come assistente ecclesiastico provinciale della Coldiretti e nel corso del suo precedente ministero come parroco della chiesa Maria Regina a Ragusa, oltre che come collaboratore in altre comunità locali come la chiesa di San Giuseppe Artigiano.

La comunità ecclesiale e quanti lo hanno conosciuto e amato si stringono nel ricordo e nella preghiera per il dono della sua vita e del suo ministero presbiterale.

I funerali (esequie) saranno celebrati domani alle ore 15:30 nella Cattedrale di San Giovanni Battista.

La camera ardente è stata allestita presso il Centro Pastorale. Questa sera, alle ore 19:45, ci si riunirà sempre al Centro Pastorale per la recita del Santo Rosario. Tutta la cittadinanza e i fedeli sono invitati a partecipare.

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