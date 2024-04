Raggiunti milioni di consumatori con “Progetto di Fattoria” per valorizzare il formaggio Ragusano Dop

La seconda edizione del “Progetto di Fattoria”, finanziato dalla Regione Siciliana nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022, sottomisura 3.2, ha rappresentato un importante impegno per promuovere il formaggio Ragusano DOP e sostenere i produttori locali. Grazie a un’intensa campagna promozionale online e offline, milioni di consumatori hanno avuto l’opportunità di scoprire le qualità uniche di questo formaggio, simbolo di storia, tradizione e passione artigianale siciliana.

L’evento conclusivo del “Progetto di Fattoria” ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del mondo politico, istituzionale e agricolo, che hanno contribuito a sottolineare l’importanza di questa iniziativa. Durante il convegno finale, sono stati affrontati temi cruciali come le strategie di marketing sui social media e l’innovazione nella comunicazione del processo produttivo, al fine di soddisfare le esigenze dei consumatori moderni.

Il cuore della campagna promozionale è stato naturalmente il formaggio Ragusano DOP, protagonista di momenti di degustazione e di visite guidate alle strutture produttive. Attraverso il sito web dedicato al progetto, è stata ribadita l’attenzione sulla produzione di un prodotto d’eccellenza e certificato.

Grazie all’impegno del “Progetto di Fattoria”, è stato possibile creare valore non solo per il prodotto, ma anche per le comunità agricole che ne sono custodi. La partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti ha reso possibile la realizzazione di questa importante iniziativa.

Il viaggio promozionale del Ragusano DOP non finisce qui: il progetto continuerà con altre azioni dedicate a questa eccellenza gastronomica siciliana, pronta a conquistare nuovi palati e a diffondere la cultura culinaria della regione.

