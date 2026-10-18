Pozzallo, 25 anni di storie e salvataggi in mare: una mostra racconta la Guardia Costiera

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Venticinque anni di storia, di uomini e donne al servizio del mare, di operazioni di soccorso, sicurezza e tutela dell’ambiente. La Capitaneria di Porto di Pozzallo celebra un importante anniversario e sceglie di raccontarsi alla città attraverso una mostra fotografica che ripercorre i momenti più significativi della sua attività.

L’appuntamento è dal 21 al 30 ottobre 2026, presso lo Spazio Cultura “Meno Assenza” di Pozzallo, dove sarà possibile visitare gratuitamente un’esposizione dedicata alla storia della Guardia Costiera e al suo profondo legame con il territorio. La ricorrenza celebra i 25 anni dall’elevazione della sede di Pozzallo a Capitaneria di Porto, avvenuta nel 2001 con il D.P.R. n. 365. Un passaggio istituzionale che ha accompagnato la crescita dello scalo pozzallese e il consolidamento del suo ruolo strategico nel Mediterraneo.

La mostra sarà un viaggio attraverso immagini storiche, fotografie e testimonianze, capaci di raccontare l’evoluzione della Capitaneria, i mezzi utilizzati, le attività operative e i momenti istituzionali che hanno caratterizzato questo quarto di secolo. Dalla sicurezza della navigazione e della balneazione alle operazioni di ricerca e soccorso in mare, fino alla salvaguardia dell’ambiente marino e costiero, l’esposizione offrirà uno spaccato dell’impegno quotidiano della Guardia Costiera.

Sarà anche un’occasione per ricordare il contributo dei comandanti e del personale che, nel corso degli anni, hanno prestato servizio a Pozzallo, accompagnando le trasformazioni di un porto diventato un importante punto di riferimento per il territorio. L’iniziativa, organizzata dalla Guardia Costiera con il patrocinio del Comune di Pozzallo, vuole soprattutto rafforzare il rapporto tra l’istituzione e la comunità, raccontando attraverso le immagini una storia che appartiene anche alla città.

L’inaugurazione è prevista per mercoledì 21 ottobre, alle ore 11.00. La mostra resterà aperta gratuitamente fino al 30 ottobre presso lo Spazio Cultura “Meno Assenza”, in corso Vittorio Veneto 341.

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