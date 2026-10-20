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Ponte San Vito, marciapiedi già rotti dopo pochi mesi: il PD chiede chi ha collaudato
20 Ott 2026 12:24
Mattonelle staccate, altre già mancanti, tratti di pavimentazione che si muovono sotto i piedi. Non su un’opera vecchia, ma sui marciapiedi del Ponte San Vito a Ragusa, dove i lavori si sono conclusi da pochi mesi. È la denuncia del gruppo consiliare del Partito Democratico, che dopo un sopralluogo seguito alle segnalazioni dei cittadini ha presentato un’interrogazione al sindaco e all’assessore ai Lavori pubblici.
«Dobbiamo essere noi a controllare?»
Ci si chiese come sia possibile che debba essere l’opposizione ad andare a verificare la qualità di lavori pagati con soldi pubblici? Il precedente che cita è quello del lungomare Bisani. Ora tocca al Ponte San Vito, e la domanda è la stessa: il Comune questi lavori li controlla prima di accettarli, o la fretta di annunciare e inaugurare impedisce di accorgersi che qualcosa non va?
Le domande dell’interrogazione
L’atto, firmato da Calabrese con i consiglieri Mario Chiavola e Peppe Podimani, chiede di conoscere le cause dei distacchi, il nome dell’impresa che ha realizzato la pavimentazione e, soprattutto, se e da chi siano stati eseguiti il collaudo e le verifiche tecniche. Il PD vuole sapere anche se il direttore dei lavori, il responsabile unico del procedimento e gli altri incaricati dei controlli avessero già rilevato le criticità e quali provvedimenti siano stati presi.Non basta, aggiungono i consiglieri, rimettere a posto le mattonelle che si sono staccate. Serve una verifica tecnica dell’intero intervento e, se emergono difetti di esecuzione, l’attivazione di tutte le garanzie previste, senza un euro in più a carico dei cittadini.
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