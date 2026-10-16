Ha preso il via oggi, anche nel Ragusano come nel resto della Sicilia, la campagna vaccinale antinfluenzale 2026-2027, che proseguirà fino al 28 febbraio 2027. In via prioritaria, la vaccinazione dovrà essere garantita alle persone di età pari o superiore a 60 anni e ai soggetti affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze. […]
Piazzali vuoti, nessun bancale di merce. Lo sciopero dell’autotrasporto ferma il mercato di Vittoria
16 Ott 2026 10:18
Piazzali vuoti, nessun bancale di merce al mercato ortofrutticolo di Vittoria.
Lo spettacolo che si presenta stamane è desolante. Nei piazzali davanti ai box non c’è nessun camion, non ci sono i bancali di merce appena raccolta nelle aziende della zona. L’economia agricola di Vittoria si è fermata. Lo sciopero annunciato degli autotrasportatori ha avuto fin da subito i suoi effetti drammatici. Quintali di merce rimangono nelle piante. E per alcuni prodotti, zucchine e melanzane su tutti, non è possibile attendere. Le zucchine, ad esempio, vanno raccolte ogni due o tre giorni per evitare che si ingrossino e diventino troppo grandi.
Quintali e tonnellate di merce quindi rischiano di andare perduti, con un notevole danno economico per i produttori. Anche i box dei commissionari ortofrutticoli sono desolatamente vuoti. Tutti sono regolarmente al lavoro ma non c’è nessuna partita di merce da registrare e da avviare alla vendita.
Lo sciopero ha avuto un’adesione quasi totale. Ma anche chi non ha aderito allo sciopero , o commercianti che potrebbero gestire l’acquisto e il trasporto della merce in maniera autonoma, oggi ha preferito fermarsi per paura dei blocchi già annunciati o già in atto in alcune regioni.
Negli ultimi giorni, prima dello sciopero, i prezzi dei prodotti hanno subito un leggero calo. Il prezzo del pomodoro si attesta sui cinque euro, il datterino giallo si vende a 6,50 e ha subito un leggero calo, mantenendo sempre livelli molto alti (5,80/6 euro). Le zucchine hanno un prezzo di 60/80 centesimi, la melanzana sfiora un euro, ma talvolta viene vendita a un prezzo più basso.
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