Pane cunzatu, Comiso si ritrova a tavola: oggi l’ultima serata tra sapori tipici e musica

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Dopo il primo appuntamento di ieri, la Festa del Pane Cunzatu torna nel centro storico con degustazioni, prodotti del territorio e spettacoli. Si comincia dalle 19

COMISO – Il pane della tradizione torna protagonista nel centro storico di Comiso. Dopo la prima serata di ieri, sabato 10 ottobre, la Festa del Pane Cunzatu si conclude oggi con un nuovo appuntamento dedicato ai sapori della cucina siciliana, alla musica e all’intrattenimento.

La manifestazione anima diversi spazi della città, con il suo fulcro nell’ex mercato Casmeneo, sede della pinacoteca, in piazza delle Erbe. Altri momenti sono previsti in piazza Fonte Diana e sul sagrato della Chiesa Madre, in un percorso che unisce gastronomia e spettacolo.

Le degustazioni prendono il via dalle 19 e accanto al pane cunzato trovano spazio vini, birre artigianali, olio Dop e prodotti ortofrutticoli De.Co. Non mancano le specialità della tradizione, tra cui i biscotti preparati secondo le ricette di una volta, insieme a musica dal vivo, animazione e iniziative rivolte anche ai più piccoli.

Il programma musicale annunciato comprende tribute band e gruppi dal vivo, con omaggi ai Coldplay e a Renzo Arbore e la partecipazione degli Scacciadiavoli. La manifestazione punta così a coinvolgere pubblici diversi, trasformando le piazze del centro in luoghi di incontro e convivialità.

Una ricetta che racconta la storia di Comiso

Il protagonista resta però il pane cunzatu, una preparazione semplice che affonda le radici nella cultura contadina siciliana. In origine era il pasto dei lavoratori dei campi: il pane appena sfornato veniva condito con olio e origano, ingredienti essenziali che potevano essere arricchiti con pomodori secchi tritati, acciughe o formaggio.

Una ricetta nata dalla necessità e diventata nel tempo un simbolo della gastronomia locale. Il pane di casa di Comiso è già riconosciuto come prodotto De.Co., la Denominazione comunale d’origine, e la festa rappresenta un’occasione per valorizzare questa tradizione e le altre produzioni del territorio.

La seconda e ultima serata è dunque l’occasione per riscoprire un sapore legato alla memoria delle famiglie e alla cucina di una volta, ma anche per vivere il centro storico attraverso un appuntamento che mette insieme cibo, musica e socialità.

L’ingresso alla manifestazione è libero. Gli appuntamenti sono in programma oggi, domenica 11 ottobre, a partire dalle 19 nelle aree coinvolte dalla festa.

© Riproduzione riservata