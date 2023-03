Olio ibleo: tre aziende finaliste ad Ercole Olivario

L’Ercole Olivario, il concorso nazionale dedicato alle eccellenze olearie, ha proclamato i vincitori della 31° edizione, premiando ben dodici etichette. Tra queste, ben tre sono riferite ad aziende della provincia di Ragusa ad ulteriore testimonianza della grande eccellenza che questa realtà rappresenta nel settore enogastronomico. L’evento è stato organizzato dall’Unione italiana delle Camere di commercio in collaborazione con la Camera di commercio dell’Umbria, il ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e quello delle Imprese e del Made in Italy ed Agenzia Ice.

Sono state premiate tre aziende ragusane nella categoria Dop-Igp fruttato medio, tra cui la Rollo di Ragusa con il primo premio per il loro olio “Letizia” Dop Monti Iblei Gulfi. Nella stessa categoria il terzo premio è stato assegnato all’azienda agrobiologica Rosso di Chiaramonte Gulfi per il loro olio “Villa Zottopera” Dop Monti Iblei Gulfi.

In totale sono state premiate tre categorie: Dop-Igp fruttato medio, Dop-Igp fruttato intenso e Dop-Igp fruttato leggero, oltre alla categoria extravergine fruttato medio e extravergine fruttato intenso. Al terzo posto della penultima categoria si è classificata l’azienda Giovanni Cutrera di Chiaramonte Gulfi con “Riserva”. Il concorso ha visto la partecipazione di aziende provenienti da tutta Italia, dimostrando l’importanza del comparto olivicolo e del settore agroalimentare in generale per l’economia italiana.

Il presidente della Camera di commercio dell’Umbria e del comitato di coordinamento dell’Ercole Olivario, Giorgio Mencaroni, ha sottolineato l’importanza del premio come strumento di promozione del comparto olivicolo e ha evidenziato l’affermarsi delle eccellenze agroalimentari e artigianali dei territori. Mencaroni ha infine annunciato che a partire dall’edizione del 2024, il concorso coinvolgerà anche premi regionali. La vittoria delle aziende di Ragusa e Chiaramonte Gulfi è un importante riconoscimento per la qualità dell’olio prodotto in Sicilia. La regione, infatti, è tra le principali produttrici di olio di oliva in Italia e il suo territorio, con la presenza dei Monti Iblei, offre condizioni ottimali per la coltivazione dell’ulivo.