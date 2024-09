Nuova ong diretta a Pozzallo con 32 persone: si tratta della nave Sarah

L’orario stimato di arrivo a Pozzallo è per domattina alle 12.30. Si tratta della nave Sarah, acronimo per Search and Resque for all humans, dell’omonima ong tedesca. La nave, un piccolo yacht veloce in grado di raggiungere i 20 nodi, ha messonin salvo 32 migranti. Tra loro ci sarebbero anche 4 donne e 3 bambini. A Pozzallo, porto assegnato dalle autorità per lo sbarco, è già scattato il preallerta.

