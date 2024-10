Nel segno della pace e del turismo il gemellaggio Fidapa Pozzallo e Malta

Ha avuto luogo a Pozzallo il gemellaggio con Malta delle associazioni Fidapa Bpw avente come tema centrale il turismo e la pace nei mari. Una manifestazione culturale iniziata venerdì 18 ottobre con l’arrivo della delegazione maltese e la cerimonia nell’aula Consiliare di Palazzo La Pira con gli interventi del Sindaco, delle presidenti nazionale e distrettuale Sicilia Fidapa , delle presidenti Fidapa Malta e Pozzallo e della responsabile gemellaggi internazionali. Un momento di riflessione e scambi culturali su un tema che accomuna le due isole: il mare. Nella giornata di sabato la delegazione maltese ha avuto l’occasione di visitare la vicina Modica, alla scoperta dell’architettura barocca e del cioccolato modicano. “Un evento a carattere emozionale e socio-culturale che consolida ancora di più il legame con la vicina isola di Malta, con cui abbiamo tanto in comune” dice la dottoressa Adriana Curcio, Presidente Fidapa Sezione Pozzallo “Un’opportunità di condivisione, raffronto e ospitalità per tutte le socie Fidapa e non, cui avrá altri seguiti sicuramente”.



