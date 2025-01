Nasce la “Rete Salute G. Forti” di Arcigay Ragusa

L’anno 2025 si apre con una significativa novità per Arcigay Ragusa: la creazione della “Rete Salute G. Forti”, una nuova iniziativa dedicata alla promozione della salute e del benessere fisico e psicologico delle persone LGBTQIA+. La rete rappresenta un passo cruciale per rispondere alle esigenze della comunità e affrontare temi chiave come la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili (IST).

“Sentivamo la necessità di rafforzare la nostra presenza sul territorio con un servizio dedicato alla salute sessuale e alla prevenzione, offrendo supporto concreto e senza giudizi,” ha dichiarato Giuseppe Lombardo, vicepresidente di Arcigay Ragusa e referente della rete insieme alla dottoressa Claudia Calì, del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

Obiettivi della “Rete Salute G. Forti”

La nuova rete è strutturata per offrire un’ampia gamma di servizi, tra cui: educazione alla salute sessuale in un’ottica intersezionale, garantendo un approccio libero da stigma e giudizi sui comportamenti sessuali, screening extraospedalieri, facilitando l’accesso ai servizi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ,lotta allo stigma verso le persone con HIV, promuovendo la consapevolezza e il sostegno, supporto alle persone intersex e trans*, in particolare nei percorsi di affermazione di genere, percorsi di formazione specifici, per ampliare la conoscenza sulla salute delle persone LGBTQIA+.

Un omaggio a Giovanni Forti

Il nome della rete è un tributo a Giovanni Forti, giornalista italiano e figura simbolica nella lotta contro lo stigma legato all’HIV e all’AIDS. Forti fu tra i primi in Italia a fare coming out come gay e a parlare pubblicamente della sua sieropositività.

Giuseppe Lombardo ricorda l’importanza della sua testimonianza: “Giovanni Forti, con il suo coraggio e la sua onestà, sfidò i pregiudizi, contribuendo a cambiare il dibattito pubblico sull’HIV. Dedicargli questa rete è un modo per valorizzare la sua eredità e ricordare l’impatto del suo lavoro.”

Nel 1992, pochi mesi prima della sua morte, Forti scrisse un toccante articolo sull’Espresso, offrendo un resoconto della sua esperienza di vita con l’HIV. La sua testimonianza influenzò profondamente la percezione pubblica della malattia, ponendo l’accento sulla dignità e l’umanità delle persone colpite.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare Arcigay Ragusa attraverso i canali ufficiali.

