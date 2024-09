Modica si prepara alla stagione calcistica 2024-2025 anche con un piano della viabilità

Un provvedimento che arriva alla vigilia dell’avvio dei campionati regionali di Eccellenza e di Promozione e che regola la circolazione nella via Nazionale nei pressi dello stadio comunale “Vincenzo Barone” dove si disputeranno le gare interne della ASD Modica calcio che milita in Eccellenza e del APD Frigintini Città di Modica che gioca nel campionato di Promozione. Il provvedimento del comando di Polizia Locale, nello specifico un’ordinanza dirigenziale, trova nell’alta presenza di tifosi la motivazione prima della regolamentazione della viabilità su via Nazionale, strada di accesso allo stadio comunale. E’ qui che si registra una notevole affluenza di pubblico con la tribuna B indicata come quella capace di ospitare la tifoseria ospite.

Cosa prevede l’ordinanza.

Per l’intera stagione calcistica 2024-2025 nei giorni in cui sono programmati gli incontri di calcio dalle ore 12 alle ore 19 è istituito il divieto di circolazione ed il divieto di sosta, ambo i lati, con rimozione forzata in via del Campo Sportivo tra i numeri civici 1 e 46; è istituito anche il divieto di circolazione in via Nazionale nel tratto compreso con via Caitina e l’intersezione con viale Oleandri; è istituito il divieto di circolazione in via Mazzola ed in via Nuvolari. A curare l’installazione delle transenne indicanti i divieti di circolazione saranno le società sportive stesse che usufruiscono dello stadio comunale per le partite interne dei loro rispettivi campionato.

